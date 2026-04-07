برلماني: التعنت الإيراني يهدد استقرار الخليج ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لأي ممارسات أو تصريحات عدائية صادرة عن الجانب الإيراني تجاه دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأوضح مزيرق في تصريح صحفي، أن السياسات الإيرانية المتعنتة لا تسهم إلا في تأجيج التوترات بالمنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه التجاوزات التي تهدد استقرار الشعوب العربية.

وأضاف أن مصر، قيادةً وشعبًا، تقف صفًا واحدًا إلى جانب الأشقاء في دول الخليج، مؤكدًا أن أي محاولة للنيل من أمنهم أو سيادتهم مرفوضة تمامًا، وأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الإقليمية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل، بدلًا من سياسات التصعيد التي لا تخدم مصالح شعوب المنطقة.