برلمانية : اقتحام الأقصى تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي

تستنكر النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على حرمة المقدسات الإسلامية، ومحاولة لفرض واقع جديد في مدينة القدس، الأمر الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، ويقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات للمساس بوضعه القانوني والتاريخي تُعد باطلة ومرفوضة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الانتهاكات المتكررة، واتخاذ خطوات حاسمة لردعها.

كما دعت النائبة إلى ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع القائم، بما يضمن حماية المقدسات وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.