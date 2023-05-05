التنمية المحلية: حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إنه منذ إعلان تعريفة ركوب جديدة وتشن حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة.



وأكد خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أنه عقب قرار زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وجهت التنمية المحلية بضبط ومراقبة تعريفة ركوب السيارات.

وأوضح أنه تم زيادة تعريفة الركوب بمقدار نصف جنيه للمسافة 40 كيلو أو قل، وزيادة جنيه للمسافة أكبر من 40 كيلو.



قيمة الزيادة



وأكد المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية أن قيمة الزيادة فى تعريفة الركوب بين المحافظات لا تتجاوز 10% من القيمة التى كانت تدفع قبل قرار زيادة السولار.