مصرع شاب وإصابة آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي شاب مصرعه وإصابة آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية عباسة بمركز قوص.

وتبين مصرع محمد محمود سمير 16 عاماً، وإصابة آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، أحدهما فى حالة غيبوبة والآخر مصاب بكسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





