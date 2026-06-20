واقف على الباب الخلفى.. القبض على سائق ميكروباص القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالتعلق بالباب الخلفى للسيارة معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها والشخص الظاهر بالمقطع (سائق ، عامل بمقهى – مقيمان بنطاق محافظتى " أسيوط ، القاهرة") ، وبمواجهة الأخير إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، نظراً لرغبة إحدى السيدات المسنات إستقلال السيارة وعدم وجود مقعد لها لإكتمال العدد ، فقام الأخير بالنزول والتعلق بالسيارة من الخلف لحين نزول أحد من الركاب.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.









