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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفع 250 ألف جنيه.. شاب يروي تفاصيل سفر غير شرعي إلى إيطاليا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
رامي المهدي

أدلى، إبراهيم السيد 21 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه رغب في السفر إلى دولة إيطاليا حيث تواصل مع المتهمة الأولى أميرة أشرف، واتفق معها على تدبير وسيلة سفره مقابل مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه.

وأوضح الشاهد أنه قام بتسليم المبلغ إلى أحد أعوانها دون تحديد هويته، مشيرًا إلى أن المتهمة دبرت له السفر عبر دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها إلى تركيا، إلا أنه تم ضبطه خلال الرحلة وإعادته إلى البلاد.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أنهم في غضون أعوام 2021 وحتى 2023، المتهمون جميعاً بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة امتهان المهاجرين المهربين بمهن تتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وهم: ماهر علي أبو العزم المنوفي ، اشرف نبيل ابو الاسعاد السيد ، ابراهيم السيد ابراهيم محمد سالمان ، محمد محمود حسن فهمي (طفل) رمضان شعبان صقر (طفل) ، محمد ياسين حامد ناجي (طفل) ، عمر فتحي صلاح مفتاح (طفل) ،خالد علي دراز (طفل)  ا، محمود احمد محمد على ، السيد عبد الغنى السيد الكفراوي  عبد العظيم الشربيني ، مصطفى زغلول محمود صالح ، عمار عبد العال عبد الفتاح محمد ، الدسوقي عبد الرازق عطيه عبد القادر ، فاطمه صبحي ابراهيم عبد الغنى ، علاء فتحي سليمان ضيف الله ، على محمد على على البرماوي.

وكشف أمر الإحالة، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين، هاجر ايمن عبد الوهاب ، شعبان السيد قطب بطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا مقابل مبالغ مالية وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.

دبلوم تجارة جنايات القاهرة القاهرة الجديدة دولة إيطاليا اخبار الحوادث

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