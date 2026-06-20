خلافات الجيرة.. القبض على شخصين تعديا على أخر بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بالسب والضرب وتهديده بسلاح أبيض وعصا خشبية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من (عاطل "مصاب بجروح وسحجات متفرقة" - مقيم بذات الدائرة) بتضرره من الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وتهديده بسلاح أبيض وعصا خشبية لخلافات الجيرة بينهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض – عصا خشبية "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.