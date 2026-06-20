مفاجأة.. نيللي كريم تتحدث لأول مرة عن تعرضها للحسد والسحر وطريقة إبطاله في روسيا

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تعرضها لفترة صعبة خلال عملها في دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أنها كانت تعاني من حالة اكتئاب مفاجئة دون سبب واضح، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأنها تعرضت للحسد أو السحر.

وخلال لقائها في بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي اللبناني “علي ياسين” عبر قناة “الجديد” اللبنانية، أوضحت نيللي كريم أنها كانت تقضي ساعات طويلة يوميًا في الأوبرا، بداية من الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، إلا أنها كانت تشعر خلال التدريبات بحالة من الحزن الشديد والانهيار، ما يدفعها إلى البكاء ومغادرة المكان والعودة إلى منزلها.

وأضافت أن هذه الحالة استمرت لفترة طويلة دون أي أسباب واضحة، مشيرة إلى أنها كانت ترفض الذهاب إلى التدريبات بسبب شعورها المستمر بالاكتئاب، وبعد فترة، سافرت برفقة والدها إلى روسيا، حيث كانت جدتها تقيم في إحدى المناطق الريفية، وهناك روت والدتها ما كانت تعانيه لإحدى صديقاتها.

وأشارت نيللي كريم إلى أنها ذهبت لاحقًا برفقة والدتها إلى سيدة كانت تعرفها صديقة والدتها، والتي قامت ببعض الطقوس باستخدام الشمع على مدار أربعة أيام متتالية، قبل أن تخبرها بأنها ربما تعاني من الحسد أو السحر.

واختتمت حديثها قائلة إن تلك الحالة انتهت بعد عودتها إلى مصر، وعندما سألها الإعلامي علي ياسين ما إذا كانت تعتقد أنها كانت مسحورة بالفعل، ردت قائلة: "ممكن... مش عارفة".