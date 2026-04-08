دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
قيادي بحزب الجيل: أمن الخليج خط أحمر .. والمغامرات الإيرانية تستهدف استقرار العالم

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن ما تمارسه طهران من تعنت سياسي ومغامرات عسكرية تجاه دول الخليج العربي ليس مجرد خلاف حدودي أو تباين في وجهات النظر، بل هو سلوك عدائي ممنهج يستهدف تقويض ركائز الاستقرار في قلب العالم، موضحًا أن لغة التهديد والابتزاز التي تطل بها الأجهزة الإيرانية بين الحين والآخر، تكشف عن عقلية توسعية لا تزال تعيش أوهام الهيمنة على حساب أمن الشعوب العربية وجوارها الجغرافي.

وأوضح "محمود"، في بيان، أننا نرفض وبأشد العبارات محاولات الجانب الإيراني فرض سياسة الأمر الواقع عبر أذرعه الميليشياوية أو برامجه الصاروخية المستفزة، مؤكدًا أن التعنت الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، هو اعتداء صارخ على المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وهو سلوك يضع إيران في عزلة دولية واضحة ويؤكد أنها لا تزال تُمثل المصدر الأول للقلق الإقليمي، مشيرًا إلى أن الوقوف مع دول الخليج العربي في هذه المرحلة ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل هو واجب قومي ومصيري.

وأكد أن أي مساس بأمن أي عاصمة خليجية هو مساس مباشر بالأمن القومي العربي بأسره، معربًا عن الرفض القاطع لأي تهديد بالهجوم أو التلويح باستخدام القوة ضد المنشآت الحيوية أو السيادية الخليجية، معتبرًا أن أي عمل عدواني إيراني هو انتحار سياسي ستتحمل طهران عواقبه الوخيمة.

​وأعرب عن تأييده الكامل لحق دول الخليج في اتخاذ كافة التدابير العسكرية والسياسية لحماية حدودها ومصالحها، داعيًا المجتمع الدولي للانتقال من مربع القلق إلى مربع الردع الحازم لهذا التغول الإيراني، مؤكدًا أنه يجب على صُنّاع القرار في طهران أن يدركوا أن زمن تصدير الأزمات قد انتهى، وأن دول الخليج اليوم، بما تملكه من ثقل اقتصادي عالمي، وقدرات عسكرية متطورة، وتحالفات استراتيجية صلبة، ليست لقمة سائغة.

ولفت إلى أن عصر الصمت قد ولى، وأي مغامرة غير محسوبة تجاه دولنا ستقابل بجبهة فولاذية لا تفرق بين أمن الرياض أو أبوظبي أو الكويت أو المنامة أو الدوحة أو مسقط، مشددًا على أن أمن الخليج العربي هو صمام أمان الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة، ولن نسمح لأي قوة إقليمية، مهما بلغت نرجسيتها، أن تعبث بمقدراتنا أو تهدد سلامة أوطاننا، وسيبقى الخليج عربيًا، آمنًا، وشامخًا بفضل تلاحم أبنائه وعزيمة قادته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

لقطة ضربة الجزاء

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

البنك المركزي

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن تجديد ومنح التسهيلات الائتمانية للعملاء.. مستند

وزير التموين

اجتماع تنسيقي يضم وزيري الزراعة والتموين والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر لبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتطوير البورصة السلعية

بالصور

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

فيديو

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد