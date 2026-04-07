موجز اخبار الوادى الجديد: المحافظ تلتقي رئيس الجامعة ووفدا برلمانيًا وأكاديميًا مشتركًا وتبحث التعاون مع "البحوث الفلكية و الجيوفيزيقية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفدًا برلمانيًا وأكاديميًا رفيع المستوى، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ضمّ الدكتورة ثريا البدوي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، والدكتورة رجاء عبد الرازق رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام وفنون الإتصال بجامعة فاروس، والسيد عربي يماني عضو مجلس النواب والعميد مصطفى يسري عضو مجلس النواب عن المحافظة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية وإعداد كوادر أكاديمية متخصصة تواكب متطلبات المجتمع المحلي، وفرص تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين المؤسسات التعليمية والهيئات البرلمانية، بما يسهم في تطوير معدل الأداء وتفعيل الشراكات العلمية.

وأعّربت المحافظ خلال اللقاء، عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتكاملًا بين كافة مؤسسات الدولة في توسيع نطاق الخبرات الأكاديمية والعلمية بالجامعات المصرية والتي تمثل قاطرة التنمية بالمجتمعات.

لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية والطبيعية

محافظ الوادي الجديد تبحث التعاون مع "البحوث الفلكية و الجيوفيزيقية"

بحثت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة و المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك خلال لقائها مع الدكتور محمد عبد الظاهر مدير فرع المعهد بالمحافظة، والدكتور جاد القاضي استاذ الجيوفيزياء ورئيس المعهد السابق.

وأشارت مجدي إلى أن اللقاء ناقش آليات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية و المعدنية التي تزخر بها المحافظة، و الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمعهد في إجراء الدراسات الجيوفيزيقية والاستكشافية، بما يسهم في تحديد مواقع الثروات المعدنية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى من بينها دراسات الخزان الجوفي والمواقع الأثرية والسياحية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة في هذه المجالات؛ بما يدعم مشروعات التنمية المختلفة على أرض المحافظة.

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق باريس بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في واقعة انقلاب سيارة نقل بضائع كانت تسلك مسار "باريس – شرق العوينات" بمحافظة الوادي الجديد.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد البلاغ الأولي من إدارة شرطة النجدة، التي أفادت بوقوع انقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية "الشب الثانية" التابعة لقرى درب الأربعين.

وبالفحص، تبين أن جثامين ضحايا الحادث تعود لكل من "محمد صابر أبو هشيمة"، البالغ من العمر 27 عامًا، وهو من أبناء محافظة الفيوم، وزميله مصطفى بدوي، البالغ من العمر 20 عامًا.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا بالحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث طريق باريس لنقل الضحايا.

وجرى وضع جثامين ضحايا الحادث تحت تصرف جهات المختصة التي باشرت التحقيق في أسباب انقلاب سيارة نقل البضائع، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث المرورية.