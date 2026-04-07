لتعزيز التعاون العلمي وتنمية المجتمع..محافظ الوادى الجديد تلتقي رئيس الجامعة ووفدا برلمانيًا وأكاديميًا مشتركًا

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفدًا برلمانيًا وأكاديميًا رفيع المستوى، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ضمّ الدكتورة ثريا البدوي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، والدكتورة رجاء عبد الرازق رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام وفنون الإتصال بجامعة فاروس، وعربي يماني عضو مجلس النواب والعميد مصطفى يسري عضو مجلس النواب عن المحافظة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية وإعداد كوادر أكاديمية متخصصة تواكب متطلبات المجتمع المحلي، وفرص تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين المؤسسات التعليمية والهيئات البرلمانية، بما يسهم في تطوير معدل الأداء وتفعيل الشراكات العلمية.

وأعّربت المحافظ خلال اللقاء، عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتكاملًا بين كافة مؤسسات الدولة في توسيع نطاق الخبرات الأكاديمية والعلمية بالجامعات المصرية والتي تمثل قاطرة التنمية بالمجتمعات.