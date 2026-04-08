دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيف ينظم قانون التموين الأسواق؟ .. صلاحيات واسعة لضبط السلع

محمد الشعراوي

منح قانون التموين الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، صلاحيات واسعة لتنظيم الأسواق وضمان العدالة في توزيع السلع، بما يشمل فرض قيود على الإنتاج والتداول والتسعير.

ووفق المادة 3 مكرر ( ب ) من قانون التموين ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

في المادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:

المواد التموينية، (أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.

ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

وطبقا للمادة 6 من قانون التموين يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

سعر الدولار في مصر الآن

آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الارصاد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

لقطة ضربة الجزاء

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

الأهلي وسيراميكا

علاء إبراهيم: الأهلي افتقد شخصية البطل.. واللاعبون افتقدوا الروح ما عدا تريزيجيه

الأهلي

أحمد عادل : الأهلي يضم لاعبين لا يملكون شخصية النادي

محمد صبحي

جمال الغندور: الزمالك يدرس استبعاد محمد صبحي من المباريات حتى نهاية الموسم

بالصور

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟
لماذا يعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان؟

فيديو

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد