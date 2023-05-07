تعرف على سبب منع ميجان وأبنائها من حضور حفل تتويج الملك تشارلز

علقت الكاتبة والباحثة السياسية، عزة الزفتاوي، على الحفل الأسطوري، لتتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا لبريطانيا.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن البريطانيين أقاموا في مخيمات صغيرة انتظارًا للحفل، كما زحف الآلاف لتحية وتبادل التهاني مع الملك الجديد.

شعبية الأمير هاري

وأشارت إلى أن شعبية الأمير هاري اهتزت كثيرًا ، بعد كتابه الأخير، وانتقاداته لأفراد العائلة، وكان شرطه الأساسي الجلوس على المقاعد الأمامية، وقد كان له ما أراد، كما تم وضع بعض الشروط، الى الأمير هاري، وزوجته، ولكن تم رفض هذه الشروط، وأبرزها الاحتفال بنجله الصغير، فقد كان التركيز على مراسم التتويج، وتم الاشتراط أن يحضر بمفرده بدون زوجته ميغان ميركل، وأطفاله.