طريقة عمل ملوخية بالجمبرى

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل الملوخية بالجمبري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي لعشاق الجمبري.



المقادير لعمل الملوخية بالجمبري

نص كيلو ملوخيه خضراء

8فص توم كبير مفروم

نص كيلو جمبرى مقشر

2 معلقلة فلفل اخضر مفروم

مكعب مرقة دجاج

ملح فلفل اسود كمون كسبره

2 كوب ماء مغلى



الطريقة لعمل الملوخية بالجمبرى

يشوح 4 فصوص توم مفرومين مع معلقة زيت ثم يوضع الجمبرى و2 كوب ماء مغلى ومكعب مرقة دجاج وملح وفلفل اسود وكمون ويترك حتى نضج الجمبرى

ثم نضع الملوخيه مع التقليب حتى نحصل على القوام المناسب ونضع 2 ملعقة فلفل اخضر مفروم.

ونأخذ 4 فص توم مفروم ويحمر فى الزيت حتى الحصول على اللون الزهبى

ثم نضع الكسبره ويقلب جيدا، ثم نضع التوم المشوح مع الكسبرة على الملوخية

وتصب فى طبق وتقدم ساخنة.