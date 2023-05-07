خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

تمر النساء بفترات شهرية، يعانون فيها كثير من الألم، هناك العديد من التغيرات الهرمونية في أجسامهم خلال فترات الدورة الشهرية، والتي لها تأثير عميق على صحة المرأة.

يمكن أن يسبب النزيف خلال الدورة الشهرية أيضًا نقصًا في التغذية في الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية، والتهيج وغيرها من الاختلالات العاطفية، لتجنب هذه المشاكل أثناء فترة الحيض، نصحت أخصائية التغذية كيران كوكريجا النساء بتناول بعض الأطعمة (أطعمة للدورة الشهرية) ووضحت أيضًا فوائدها بحسب ما نشره موقع هيلثي .

ماذا تأكل المرأة خلال الدورة الشهرية ؟

فوائد تناول الموز

خلال تلك الفترات، يجب على المرأة أن تواجه التقلصات المؤلمة في الدورة الشهرية، بتناول الموز( موزة واحدة تكفي).

عصير البنجر

يمكن أن يسبب نزيف الدورة الشهرية فقر الدم في الجسم، ولتجنب تلك المشكلة يمكن تناول عصير الشمندر أثناء الحيض فهو يوفر الحديد وحمض الفوليك، مما يساعد في تكوين الدم.

بطيخ و خيار

يعد البطيخ والخيار من الأطعمة الجيدة جدًا للمعدة، إذا كانت هناك مشكلة انتفاخ البطن خلال فترات، فعليك تناول البطيخ والخيار، للقضاء على الانتفاخ.

طرق لتقليل آلام الدورة الشهرية

اشربي ماء الليمون والنعناع لتقليل آلام الدورة الشهرية، أما بالنسبة لتقلصات الدورة الشهرية، فتناولي 8-9 حبات زبيب منقوعة كل يوم خلال فترات الدورة الشهرية، هذا سوف يخفف الآلام والتشنجات بشكل سريع.

تناولي الشوكولاته الداكنة لهذه الفائدة

تعاني النساء من الكثير من المشاكل مع التقلبات المزاجية خلال فترات الدورة الشهرية، ويوصي خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة، فهي تساعد في زيادة هرمون السعادة.