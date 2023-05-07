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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد| حظك اليوم الأحد 7 مايو 2023.. ركز في الإيجابيات

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 7 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 7 مايو 2023

﻿تأتي الثقة والقيادة بسهولة لكن معركة الذكاء ستزود الأسد بالبصيرة والنمو والرضا الشخصي، إن اغتنام الفرص ومتابعة طموحاتهم سيكون بمثابة مفاتيح للنجاح ، لكن التصميم والالتزام سيكونان البطانة الفضية.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

من المحتمل أن يساهم الشعور بالانسجام داخل فريقك بشكل كبير في نجاح العمل، تجنب كل القيل والقال، وخاصة عن نفسك، سلط الضوء على الإيجابيات في كل موقف وانظر إلى كل صعوبة على أنها فرصة للتحسين.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

تأخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر، لتنشيط عقولها وأجسادها، يمكن أن يمنحك الحصول على قسط من الراحة وشرب الكثير من السوائل دفعة إضافية من الطاقة.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

ترقب الفرص الإبداعية لزيادة علاقتك بأحبائك وتنشئة محادثات هادفة، تذكر أن تأخذ الأمور خطوة واحدة في كل مرة واحترم أي التزام قمت به بالفعل.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

احرص على ألا تكون جشعًا؛ الجشع قد يعرض أموالك للخطر، على الرغم من أنك ستجد في بعض الأحيان الأموال مستنفدة ، كن مطمئنًا أن بعض الفرص المحظوظة موجودة في المتجر والتي يمكن أن ترفعك ماليًا حقًا.

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