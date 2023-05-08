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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الثلاثاء 9 مايو الجاري.

 وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب ، أن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها. 

وقال: فيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام، موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية، مثل أهمية الاستثمار فى حياتنا، التاجر الأمين، ومن خطب شهر شوال الحالى، الأولى عن حق الرحم وصلة الأرحام، قضية اجتماعية يحتاج إليها أهل القرى والمدن، والجمعة الثانية عن حق العمل بمناسبة عيد العمال، وأهمية العمل وإتقانه، موضوع يتصل بالاقتصاد، والجمعة القادمة تتعلق بموضوع الحفاظ على الأوطان، تليها أسماء الله الحسنى، سنن الله الكونية فى القران الكريم، وغيرها.

وأشار إلى أن هناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وأعلنا عن 3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمى بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

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