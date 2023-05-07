انتشال جثة شاب من ترعة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب من داخل ترعة إحدى قري مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا وتم إيداعها بالمشرحة لحين معرفة ظروف وملابسات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص من داخل ترعة إحدى القري بمركز أبوقرقاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة "مصطفي.ص" 22 عاما وتم إيداعها بمشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجائي بالتحري حول أسباب غرق الشاب في الترعة.