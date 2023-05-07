محاسب بالقوى العاملة: تكريمي من الرئيس السيسي لكل ذوي الهمم.. فيديو

أكد أحمد عبد الجواد، محاسب الإدارة العامة للشئون المالية، بوزارة القوى العاملة، أن تكريم الرئيس السيسي لي، لم يكن تكريما على المستىوى الشخصي، ولكنه يعد تكريما لفئة "ذوي الهمم" والتي عانت كثيرا خلال عصور سابقة.

وقال أحمد عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توجيه ذوي الهمم، للإستفادة من قدراتهم والعمل على تدريبهم لدمجهم في سوق العمل.

نسبة 5% لذوي الهمم

وتابع محاسب الإدارة العامة للشئون المالية، بوزارة القوى العاملة، أن الرئيس قد وجه أن يكون هناك نسبة 5% لذوي الهمم متواجدين في الأعمال.