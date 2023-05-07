وكيل زراعة الفيوم: نعمل على زيادة المساحة المنزرعة 10%

قال المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن مكاتبنا مفتوحة وتليفوناتنا متاحة لأي مزارع"، حيث هناك توجيهات من وزير الزراعة ومحافظ الفيوم بالتواصل المستمر مع المزارع والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الفلاحين".

وأضاف وكيل زراعة الفيوم ، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن العمل مع المزارع منذ بداية موسم زراعة القمح وحتى الحصاد على قدم وساق ، مشيرا إلى أنهم يطبقون نظام الزراعة على المصاطب وهي نظام زراعي يخفض من حجم استهلاك المياه إلى نحو 40% من المياه.

وأشار راشد، إلى أنهم يعملون على زيادة وحدة المساحة المنزرعة 10%، مضيفا: "بنفرح مع المزارع أن تجربتنا نجحت"، مثمنا تجربة الحقول الإرشادية كونها مفتاح وبوابة النهوض بأي محصول.