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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلو محال تجارية كبرى من البضائع..

توقعات بنقص حاد في إمدادات الغذاء بأم درمان نهاية الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنَّ المدينة تشهد هدوءً واستقرارًا، باستثناء بعض الاشتباكات المتقطعة التي اندلعت بمحيط سلاح المهندسين.

وأضاف "الجندي"، خلال رسالة على الهواء، اليوم الأحد، أنَّه لا يوجد تحليق للطيران والهدوء انعكس على حركة الناس بالشارع مساءً، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلع الغذائية المهمة بدأت في الاختفاء من المحلات التجارية، متوقعًا أن تشهد المحلات نهاية الأسبوع المقبل نقصًا حادًا في إمدادات الغذاء، فضلًا عن نقص الدواء والوقود، بالإضافة إلى محدودية خدمات الاتصال والكهرباء.

وذكر أنَّ المواطنين في السودان يواجهون مشكلة اقتصادية بسبب عدم صرف الرواتب، كما أن الصيدليات تشهد ازدحامًا لشراء الأدوية بغرض تخزينها.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.

السودان الاشتباكات ام درمان السلع الغذائية الشعب السوداني الدعم السريع

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