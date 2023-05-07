وزير الشؤون الخارجية السعودي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة..تفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، تشابا كيروشي.

وبحث الجانبان الأوضاع بالمنطقة والجهود المبذولة حيالها، كما تمت مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل.