عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الشؤون الخارجية السعودي يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة..تفاصيل

صدى البلد

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي  عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، تشابا كيروشي.

وبحث الجانبان الأوضاع بالمنطقة والجهود المبذولة حيالها، كما تمت مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل.

الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة التغير المناخي الشرق الأوسط الأخضر السعودية الخضراء الشرق الاوسط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الدولة للشؤون الخارجية مندوب المملكة الدائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الاعتزال

ترشيحاتنا

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

للطلبة العائدين من السودان| التعليم تكشف مصيرهم وكيفية التقديم بالجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

بدون مكياج.. إسعاد يونس في أحدث ظهور

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ