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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: جهود لزيادة المعروض من الذهب والوصول للأسعار الحقيقية

النائبة ميرفت الكسان،
النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد زيادة أسعار الذهب بشكل غير مبرر، نتيجة وجود زيادة في الطلب يقابلها نقص المعروض، وذلك وفقا لرؤية أصحاب القرار في سوق الذهب.

و أضافت “ الكسان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هناك إقبال كبير من المواطنين علي شراء الذهب الخام ( الجنيهات والسبائك)، لإعتقادهم بأنها الملاذ الآمن لحماية مدخراتهم، فضلا عن قلة تكلفة المصنعية، مما أدى إلي انخفاض الطلب علي المشغولات الذهبية.

 

توازن في الشراء 

 

وعن مقترح شعبة الذهب بفرض رسوم علي السبائك، أشارت عضو لجنة الخطة، إلي أن الشعبة تسعي إلي تحقيق التوازن بيم معدلات شراء السبائك والمشغولات الذهبية أو علي الأقل إحداث تقارب، خاصة وأن استمرار انخفاض الطلب علي المشغولات من الممكن أن يؤدي إلي توقف عدد من المصانع والعمالة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي وجود إقتراحات عدة داعمة لنمو سوق الذهب، أبرزها مقترح وزير التموين بشأن إعفاء المصريين العاملين بالخارج من جمارك الذهب، معقبة “ لم يتم تحديد الكمية المقررة الاعفاء عليها وحال الاستقرار علي هذا المقترح سيتم تقديمه لمجلس النواب كمشروع قانون ”.

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وأختتمت البرلمانية، إلي أن كافة هذه المقترحات المطروحة الهدف منها اتاحة زيادة  المعروض من الذهب، وتحقيق التوازن في بيع أشكاله، والوصول إلي الأسعار الحقيقية.

واعلن ايهاب واصف رئيس  شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ان الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الاصفر خاص  بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يتجة المستهلكين للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج

واضاف واصف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الاسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ امن بدلا من السيوله

ولفت الى إن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الامر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذة العماله

ونوة الى ان حجم التراجع ف  المبيعات للمشغولات الذعبية سجل نحو 80٪ ، لافتا الى ان فرض رسوم على السبائك سيؤدى الى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية.


واوضح ان زيادة الاسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث ان الشوث المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الاقبال على الشراء كبديل للسيوله

 

 

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