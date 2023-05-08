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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 8-5-2023

أسعار الريال السعودى
أسعار الريال السعودى اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 مايو 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى :

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  المشرق نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7-5-2023

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أفضل سعر لشراء الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 4-5-2023

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنوك(المصرف العربي الدولي ،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك قناة السويس نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.99جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 8.24جنيه.

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