10 مايو.. العرض الأول لـ فيلم كاملة بـ فعاليات المهرجان الكاثوليكي

يعرض فيلم “كاملة" كعرض أول يوم الأربعاء 10 مايو الجاري في القاهرة ضمن فعاليات المهرجان الكاثوليكي بحضور صناعه.

يحضر المخرج جون إكرام ومنتجه رأفت توماس ومدير تصويره مارك عوني وكاتبه محمد عبد القادر وابطاله النجمة انجي المقدم والفنانين سلوى عثمان ونرمين نظمي وجون نظمي وعمر عز.



الفيلم يبدأ عرضه السادسة مساءا، مدة الفيلم ٩٥ دقيقة، بينما تقام ندوة بعد العرض تديرها الناقدة ماجدة موريس.



يذكر أن قال بطرس دانيال، رئيس مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما إن حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هذا العام سيكون مختلفا خاصة فى الديكورات التى ستظهر مع افتتاح قاعة الآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها.

وأوضح بطرس دانيال: أن حفل الافتتاح قد يقتصر على تقديم فقرة موسيقية أو غنائية أو باليه بينما فى حفل الختام تحددت تفاصيله بتقديم فقرة موسيقية عبر عزف مقطوعة فنية.

تكريم يحيى الفخراني

بينما تحدث بطرس دانيال عن كواليس اختيار الفنان يحيى الفخراني لمنحه جائزة الريادة السينمائية ضمن فعاليات المهرجان قائلا: "يحيى الفخرانى تم تكريمه من قبل فى المركز الكاثوليكى للسينما ببرنامج مشوار نجم كما تم حصوله على جائزة بالمهرجان من خلال أعماله الدرامية الأخيرة ولكنه لم يحصل على تكريم خاص وهو أرقى جائزة تمنح له وهى الريادة السينمائية وهو يستحقها عن جدارة.