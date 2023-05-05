افتتاح الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.. صور

شهدت فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من المتميزين من نجوم وصناع الفن والإعلام، وذلك بقاعة النيل للأباء الفرنسيسكان.

وأهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقارهشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .



كما كرمت إدارة المهرجان بعضا من نجوم دراما رمضان لعام2022، حيث منحت العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللى كريم، عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وأهدى ادارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة تارا عماد التى تغيبت عن الحضور.

أحيت الحفل الفنانة نسمة عبد العزيزعازفة الماريمبا، وقدمت فقراته الإعلامية لميس سلامة .

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