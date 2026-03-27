الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

صباح يوم السبت 28 فبراير 2026 .. كان موعد إنطلاق أو الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ، علي الأراضي الإيرانية التي عرفت إعلامياً بالحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران .

ومنذ هذا التاريخ توالت الأحداث واحدة تلو الأخري ، من الرد الإيراني داخل العمق الإسرائيلي ، بعدد من الصواريخ المتعددة وأخرها الصواريخ العنقودية ، والإنشطارية ، الأمر الذي خلق من الفزع والهلع داخل الأراضي المحتلة ، وما كان للإحتلال إلي إصدار تعليماته للمواطنين للإختباء داخل الملاجيء المخصصة في حالة الحروب .

ملاجيء الاحتلال .. الهروب من الموت بالصواريخ الإيرانية الي الموت فزعا ومرضا

الملاجيء التي أنشائها الإحتلال ، لم تكن مهيئة بالشكل الكامل لإستقبال الفارين من جحيم الصواريخ الإيرانية ، لاسيما أن الحرب بدأت تدخل أسبوعها .

أنواع الملاجئ في إسرائيل:

وبحسب تقارير إعلامية فهناك تصنيف للملاجيء داخل الأراضي المحتلة والتي تُصنف كالتالي :-

- الملاجئ الخاصة: موجودة في المنازل والمباني السكنية.

- الملاجئ المشتركة: موجودة في العمارات السكنية.

- الملاجئ العامة: موجودة في المدن والقرى.

سر ارتداء جنود الجيش الإسرائيلي حفاضات داخل الملاجئ

جرى مؤخرا تداول صور ومقاطع فيديو خلال الأيام الماضية، تظهر ارتداء جنود الجيش الإسرائيلي لحفاضات داخل الملاجي.

حسب الإعلام العبري جاء ذلك نتيجة انتشار أمراض معوية غريبة بسبب قلة عدد الحمامات وضعف التهوية فيما لجأ بعضهم لإعادة استخدام الحفاضات مع نقص الإمدادات.

أمراض وجرب يحاصر جنود الإحتلال

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلي ، حذرت من تفاقم أزمة صحية سواء علي مستوي جنود الإحتلال أو المواطنين العاديين ، ويرجع ذلك لأستخدام الحفاضات داخل الملاجيء أكثر من مرة لعدم توافر الإمداد ولطول المدة الأمر الذي نتج عنه إنتشار أمراض معوية ، والجرب بين المتواجدين في الملاجيء ، هذا بجانب حالة الهلع والفزع التي أدات الي أمراض نفسية ووفيات في بعض الأحيان نتيجة الأزمات القلبية .

مشاكل الملاجئ

كما أكدت تقارير صحفية ، وجود مشاكل كبيرة لـ الملاجئ داخل الأراضي المحتلة تتمثل في التالي :-

- نقص الملاجئ: حوالي 28% من السكان مفيش لهم حماية مناسبة ضد أي هجوم صاروخي.

- سوء التوزيع: المناطق العربية في إسرائيل بتعاني من نقص كبير في الملاجئ، حوالي 70% من المدن والقرى العربية مش فيها ملاجئ.

- عدم الجاهزية: حوالي 16% من الملاجئ العامة غير صالحة للاستخدام، و25% منها كفاءتها منخفضة

تاريخ إنشاء الملاجيء

تزامن إنشاؤها مع إعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948، وابتداء من مطلع الخمسينيات من القرن الـ20 ألزم قانون الدفاع المدني الإسرائيلي بإنشاء ملاجئ عامة في جميع المدن والقرى، وبعد الهجوم الصاروخي العراقي عام 1991 أصبح المقاولون والمطورون العقاريون ملزمين بإنشاء ملجأ في كل منزل جديد.