رعب متواصل.. مقتل امرأة إسرائيلية أثناء هروبها إلى الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، يوم الاثنين بأن سلطات دولة الاحتلال عثرت على جثة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا في أحد شوارع عسقلان، بعد أن سقطت على الأرجح أثناء توجهها إلى المأوى خلال إطلاق صفارات الإنذار المحذرة من الهجمات الصاروخية.

إصابة 4 إسرائيليين أثناء هروبهم إلى الملاجئ

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين أن القصف الصاروخي الذي شنه حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يوم الاثنين على مستوطنة كريات شمونة تسبب في إصابة أربعة إسرائيليين في الوجه والأطراف.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن المصابين وصلوا إلى مستشفيات صفد وحيفا، ويعاني اثنان من الجرحى من إصابات بشظايا في الوجه والأطراف.

أشارت الصحيفة إلى أن أحد المصابين رجل في الثلاثينيات من عمره، كان قد أصيب أيضاً في الهجوم، فقد نُقل بواسطة مروحية إلى مجمع رامبام الطبي في حيفا، ولم يُعرف وضعه الصحي بعد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن على إسرائيل مدّ حدودها مع لبنان حتى نهر الليطاني في عمق جنوب البلاد، وذلك في الوقت الذي قصفت فيه قوات الاحتلال الجسور ودمرت المنازل في المنطقة ضمن تصعيد للهجوم العسكري على حزب الله.