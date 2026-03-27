معتمد جمال يحدد موعد إياب شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

يستقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، خلال اليوم على تحديد موعد مباراة الإياب أمام فريق شباب بلوزداد، ضمن التحضيرات المقبلة للفريق في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

ووفقًا لمصادر داخل الجهاز الفني، فإن الاتجاه الأقرب هو إقامة اللقاء بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، بهدف الاستفادة من العطلة الأسبوعية لزيادة الحضور الجماهيري ودعم الفريق في هذه المواجهة المهمة.

كما يسعى الجهاز الفني لمنح اللاعبين فترة راحة مناسبة قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز، والمقرر له يوم 23 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن موعد المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الاستقرار النهائي من الجهاز الفني وإدارة النادي.

حيث يتشاور المدير الفني لفريق الزمالك مع الإدارة لابلاغ الكاف بالموعد المقرر.