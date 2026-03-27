الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن عدد من الملفات المهمة داخل نادي الزمالك، تتعلق بالأوضاع المالية ومستقبل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.



وأوضح فؤاد خلال حديثه عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد أن نادي الزمالك مطالب بسداد نحو 6 ملايين دولار قبل نهاية شهر مايو المقبل، وذلك من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من أبرز التحديات التي تواجه إدارة النادي في الوقت الحالي.



وأضاف أن الزمالك لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، إلا أنه في حال وصول عرض بقيمة 5 ملايين دولار أو أكثر، فإن إدارة النادي قد توافق على رحيله خلال الفترة المقبلة.