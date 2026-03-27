الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جاهزية كاملة للزمالك قبل المرحلة الحاسمة

رباب الهواري

تأكدت جاهزية ثنائي الزمالك عمرو ناصر ومحمود جهاد للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد تعافيهما الكامل من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا على مستوى العضلة الخلفية. 

وتأتي عودة اللاعبين في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب انطلاق مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز، والتي تتطلب توافر جميع العناصر الأساسية داخل الفريق.

برنامج تأهيلي مكثف وناجح

خضع ناصر وجهاد لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، استهدف تسريع عملية التعافي مع ضمان عودتهما بأفضل حالة بدنية ممكنة. وحرص الجهاز الطبي على تنفيذ البرنامج وفق مراحل دقيقة، شملت تدريبات بدنية خاصة وتقوية للعضلات، إلى جانب جلسات علاجية متقدمة لتفادي أي انتكاسات محتملة.

مشاركة تدريجية في التدريبات

وبدأ اللاعبان بالفعل في الاندماج تدريجيًا داخل التدريبات الجماعية، حيث شاركا في أجزاء من المران الفني والبدني، في خطوة تعكس تحسن حالتهما واستعدادهما للعودة الكاملة إلى المنافسات. ومن المنتظر أن تزيد نسبة مشاركتهما في التدريبات خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للدفع بهما في المباريات الرسمية.

دعم قوي للجهاز الفني

تمثل عودة عمرو ناصر ومحمود جهاد إضافة قوية للفريق، حيث تمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في الاختيارات، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي. ويُعد توافر البدائل الجاهزة أحد أهم عوامل النجاح في المراحل الحاسمة من الموسم، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تدوير اللاعبين.

طموحات كبيرة في حسم اللقب

تتطلع الجماهير إلى أن تسهم عودة الثنائي في تعزيز أداء الفريق خلال الفترة المقبلة، ودعم مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الممتاز. ومع اكتمال الصفوف وارتفاع الجاهزية البدنية، تزداد آمال الفريق في تقديم مستويات قوية وتحقيق النتائج المطلوبة لحسم اللقب بنجاح.


 

