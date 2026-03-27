إجراء جديد في الزمالك قبل مواجهة المصري بـ الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في ضربة البداية ضمن منافسات المرحلة النهائية ببطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة فيما حل فريق بيراميدز وصيفا والأهلي في المركز الثالث.

ويغيب عدد من اللاعبين الدوليين بعد انضمامهم إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي في ظل الغيابات المؤثرة.

والتحق يصفوف منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خلال معسكر شهر مارس الحالي الرباعي المهدي سليمان وناصر منسي وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره المصري البورسعيدي يوم 6 أبريل القادم في ضربة البداية من المرحلة النهائية ببطولة الدوري الممتاز.