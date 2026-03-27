تعديل موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تحدث محمد أبو العلا خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، عن احتمالية تعديل موعد مباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجزائر.

وأوضح أن الموعد الأقرب حاليًا هو يوم 10 أبريل بدلًا من 12، وهو ما يقلص فترة الراحة المتاحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

تأثير تقليص فترة الراحة

وأشار أبو العلا إلى أن تقليص الفارق الزمني بين المباريات من 6 أيام إلى 4 فقط يمثل ضغطًا كبيرًا على الفريق، خاصة في ظل تتابع المباريات الأفريقية والمحلية. وأكد أن مثل هذا الضغط قد يؤثر على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار.

وأشاد بمرونة رابطة الأندية المصرية في تعديل مواعيد المباريات سابقًا، خاصة لتسهيل مهمة منتخب مصر، حيث تم تأجيل الجولة من 3 أبريل إلى 6 أبريل. واعتبر أن هذه المرونة يجب أن تمتد أيضًا لدعم الأندية المشاركة في البطولات القارية.

طالب أبو العلا بضرورة معاملة الزمالك بنفس الدعم الذي تحظى به الأندية الأخرى، خاصة أن الفريق يمثل الكرة المصرية في مرحلة متقدمة من البطولة، وتحديدًا في نصف النهائي. وأكد أن من الطبيعي توفير أفضل ظروف ممكنة للفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتخاذ قرارات استباقية بخصوص جدول المباريات، حتى تتمكن جميع الأطراف من الاستعداد بشكل جيد. وشدد على أن تقديم مباراة محلية يومًا واحدًا فقط قد يمنح الفريق راحة إضافية تساعده على الأداء بشكل أفضل في المواجهة الأفريقية الحاسمة.

