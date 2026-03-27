لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

مواعيد إغلاق المحال التجارية

موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق

خامنئي

تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

منتخب مصر

خطأ يهدد المنتخبين.. تحذير من عامر العمايرة قبل مواجهة مصر والسعودية

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

بملابس أنيقة.. أسما إبراهيم تتألق في إيطاليا

السكر

علاقة البطاطس المقلية بمرض السكري

البقلاوة

طريقة عمل البقلاوة بمذاق احترافي للمبتدئين

بالصور

داخل سيارتها.. سارة سلامة تستعرض جمالها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

لوك كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

محطات في مشوار جورج سيدهم في ذكرى رحيله

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

لوك كاجوال .. مي عز الدين تبهر متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سلوي عثمان

يارب ما اشتغل معاها تاني| سلوى عثمان تكشف تفاصيل خلافها مع مخرجة أب ولكن.. خاص

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد