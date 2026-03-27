موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق

تبدأ الحكومة تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال والأنشطة التجارية، بهدف ضبط استهلاك الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، وسط ظروف عالمية متقلبة تضغط على أسواق الوقود والكهرباء.

وفق البيان الصحفي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينطلق تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس، وتلتزم المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع.

يمنح القرار استثناء ليومي الخميس والجمعة، إذ يُسمح بمد ساعات العمل لمدة ساعة إضافية، لتغلق الأنشطة في تمام الساعة 10 مساءً بدلًا من التاسعة، في محاولة لتحقيق توازن بين النشاط التجاري ومتطلبات الترشيد.

استثناءات من قرار الغلق

يستثني القرار عدد من الأنشطة الحيوية، حيث تستمر خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما لا تخضع للمواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إضافة إلى مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويُطبق القرار لمدة شهر واحد بدءًا من 28 مارس الجاري، على أن تتم مراجعته لاحقًا وفق تطورات الأوضاع.