قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

أعلن مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن عدد من المناطق، بدءًا من الساعة 4 عصرًا وحتى 4 عصر اليوم التالي، وذلك في إطار تنفيذ أعمال خط مياه رئيسي جديد لتحسين كفاءة الشبكة.

وأوضح" الشيمي" خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الأعمال تشمل خطًا بقطر 1400 مم خارج محطة مياه الفسطاط، والذي يغذي عدة مناطق حيوية، مشيرًا إلى أن الانقطاع سيؤثر على مناطق مدينة نصر (باستثناء زهراء مدينة نصر)، ومنشية نصر، والتجمع الثالث.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير الشبكات وتحسين الضغوط، خاصة بعد وجود شكاوى سابقة من ضعف المياه في بعض مناطق مدينة نصر، موضحًا أن الخدمة ستتحسن بشكل ملحوظ بعد الانتهاء من التنفيذ.

وأشار "الشيمي" إلى أن الشركة وفّرت نحو 40 سيارة مياه لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، بالإضافة إلى 35 سيارة موزعة في الشوارع الرئيسية، مع إمكانية طلب المياه مجانًا عبر الخط الساخن 125.

وشدد على أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع احتمالية عودة المياه قبل الموعد المحدد في حال الانتهاء المبكر من الإصلاحات.