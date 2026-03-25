انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر الجمعة القادمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (مدينة نصر ما عدا منطقة زهراء مدينة نصر- منطقة منشأة ناصر - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ) وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة الموافق 27-3-2016 ولمدة 24 ساعة.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بتوصيل خط مياه جديد قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادى لتحسين واستدامة الخدمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وقد قامت الشركة بتجهيز والدفع بكافة إمكانياتها من معدات و مهندسيين وفنيين وعمال للعمل على سرعة نهو الاعمال في أقرب وقت وعودة المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125

وإذ تأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.