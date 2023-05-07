عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم 2 طلعت حرب بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما اليوم

فيلم 2 طلعت حرب
فيلم 2 طلعت حرب

يعرض اليوم فيلم "2 طلعت حرب" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما وذلك فى إطار فعاليات الدورة 71 من المهرجان التى تم انطلاقه يوم الجمعة الماضى  وتستمر حتى الجمعة المقبل.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

رغم تراجع الإيرادات.. أحمد داود يتفوق على محمد رمضان وعلى ربيع يلاحقهما

رغم التراجع الشديد في الإيرادات.. أحمد داود يوجه ضربة لـ محمد رمضان

فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

​كانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية هذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي:

* "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني).

* "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب (Silver Green Film Production).

* "حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي (شركة جراچ).

* "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس (هوليوود فيلم) وچون إكرام ساويرس.

* "الباب الأخضر"​ للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex.

فيلم 2 طلعت حرب 2 طلعت حرب مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مهرجان المركز الكاثوليكي سمير صبري الفنان سمير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة| اشتعال الخلاف بين حسن شاكوش وزوجته بعد شهرين من الزفاف.. والأخيرة تتهمه بالسرقة

سافر 4 مرات للعلاج.. تفاصيل إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز جلال

سندي وضهري.. شيرين عبد الوهاب تتعاون مع حسام حبيب في ديو

أخبار الفن| تفاصيل جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. محمود حميدة يلجأ للنقابة بسبب محمد رمضان

محمود حميدة يلجأ لـ نقابة المهن التمثيلية بسبب فيلم هارلي

وأفوض أمري إلى الله.. زوجة حسن شاكوش توجه له رسالة

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في الأردن.. 26 مايو

ترشيحاتنا

رقصة فيفي عبده مع عمرو دياب تثير الجدل .. شاهد

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

الأولى إفريقيا.. مصر تتقدم إلى المركز 24 عالميا بمؤشرات النشر العلمي

تحركات أمريكية ومطالب مصرية عاجلة.. هل تنجح جهود وقف التصعيد في فلسطين

كهربا: أنا زعلان من اللي بيحصل.. مليش ذنب وبيتحط اسمي في كل حاجة

إضاءة معالم بريطانيا بألوان علمها احتفالًا بتتويج تشارلز| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط رياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ