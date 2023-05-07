عرض فيلم 2 طلعت حرب بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما اليوم

يعرض اليوم فيلم "2 طلعت حرب" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما وذلك فى إطار فعاليات الدورة 71 من المهرجان التى تم انطلاقه يوم الجمعة الماضى وتستمر حتى الجمعة المقبل.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

​كانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية هذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي:

* "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني).

* "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب (Silver Green Film Production).

* "حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي (شركة جراچ).

* "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس (هوليوود فيلم) وچون إكرام ساويرس.

* "الباب الأخضر"​ للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex.