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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم تراجع الإيرادات.. أحمد داود يتفوق على محمد رمضان وعلى ربيع يلاحقهما

افلام عيد الفطر
افلام عيد الفطر

تشهد دور العرض السينمائي منافسة محتدمة بين 7 أفلام جديدة، على إيرادات شباك التذاكر منذ انطلاق عرضها فى موسم عيد الفطر، وهي “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس".

وفى السطور التالية نستعرض إيرادات هذه الأفلام أمس والتى بلغت قيمتها 1675561 جنيه.

يوم 13

حجز فيلم “يوم 13” مكانه فى المركز الأول حيث بلغت إيراداته أمس 731680 جنيه، وكان قد تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعه الفرصة المناسبة لعرض الفيلم فى عيد الفطر، ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كانت آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

هارلي  

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان المركز الثانى حيث بلغت ايراداته 374439 جنيه وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

بعد الشر 

وحقق فيلم “بعد الشر”، مبلغ 252559  جنيه، ليحتل المركز الثالث، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

ابن الحاج أحمد 

وحقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ 164182 جنيه، ليأتي في المركز الرابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

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رمسيس باريس 

أما فيلم "رمسيس باريس" فقد حقق مبلغ 94411 جنيه، ليحتل المركز الخامس وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.  

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

مغامرات كوكو

وجاء فيلم “مغامرات كوكو" في المركز السادس بإيرادات بلغت 33886 جنيه، ويشهد الفيلم ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد، والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

ساعة إجابة 

وجاء فى المركز الأخير فيلم "ساعة إجابة" والذى حقق إيرادات بلغت 24404 جنيه والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟.

 ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.

ابن الحاج أحمد أروى جودة هالة فاخر هشام ماجد جومانا مراد خالد الصاوي دينا الشربيني رمسيس باريس شريف منير محمود حميدة مغامرات كوكو يوم 13

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