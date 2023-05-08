5.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب الإكوادور

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن رصد زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر في منطقة الإكوادور.

ومن ناحية أخرى، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وتقييمًا للزلزال في تركيا، حذر خبير الزلازل الياباني، الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة واسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

وحسب صحيفة “Kamu Gündemi” التركية، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.