عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب الإكوادور

زلزال
زلزال

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن رصد زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر في منطقة الإكوادور.

 

ومن ناحية أخرى، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

 

وتقييمًا للزلزال في تركيا، حذر خبير الزلازل الياباني، الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة واسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

وحسب صحيفة “Kamu Gündemi” التركية، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

الزلازل الياباني الاكوادور المركز الأوروبي لرصد الزلازل إسطنبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

ترشيحاتنا

5.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب الإكوادور

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 8-5-2023

بيجو 2008 الفيس ليفت الجديدة تقدم لأول مرة بوجه جديد

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

كيف تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل؟.. 3 أمور طبقها مع الفجر

الحوار الوطني| المؤرخ سامح الزهار يتحدث عن آماله في ملف الثقافة.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي إسكندراني في البيت أحلى من المحلات

دراسة تحذر من 4 علامات غير متوقعة لسرطان القولون

احترس..5 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب ألا تفوتها

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ