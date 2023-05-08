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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلي تونس للترتيب لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يغادر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري إلي تونس اليوم للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تستعد لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيقوم الثنائي بالتأكيد علي حجز مقر الإقامة وتوزيع اللاعبين علي الغرف وإجراءات التسكين وتحديد مطعم خاص للبعثة وقاعة محاضرات ، بجانب معاينه ملعب الجامعة للتدريب عليه، ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي الي المغرب غداً برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بناء علي تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي.

وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري بجانب مجموعة اللاعبين وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد أشرف واليو ديانج وأحمد القندوسي ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا ومحمد شريف ورأفت خليل .

ومن المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني الموقف النهائي لمحمود متولي وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو مع الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة وإن كان هناك اتجاه لاصطحاب متولي والسولية بشكل عام وتجهيزهم مع الفريق .

 

سيد عبدالحفيظ الترجي دوري ابطال افريقيا وسمير عدلي علي لطفي

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