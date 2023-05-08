منها السرطان .. أضرار تناول البروتين الحيواني بكثرة

كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، أضرار الإفراط فى تناول البروتين الحيواني، قائلة: إنه طبقا للإحصائيات فإن الشخص الطبيعي يحتاج 8.8 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن جسده.

وأضافت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه إذا كان وزن الشخص 100 كيلو، فسيحتاج 80 جراما من البروتين فى اليوم الواحد، وفى حالة أيضا تمتعه بحالة صحية جيدة ولا يوجد لديه مشاكل فى الكلي أو الكبد.

وتابعت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، أن البروتينات يقصد بها الخلاصة الخاصة بمصادر تحتوي على البروتين طوال اليوم من المصادر الغذائية، مثل: اللبن أو البيض أو غيرهم، لافتة إلى أن النسب الزائدة من البروتين يسبب مساكل كثيرة، مثل: الإصابة بالسرطان والقاولون وسرطان المعدة.