نقل ملك النرويج إلى المستشفى

أعلنت العائلة المالكة في النرويج، اليوم الاثنين، أن عاهل البلاد الملك هارالد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من عدوى.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت العائلة أن الملك البالغ من العمر 86 عامًا في حالة مستقرة وسيبقى في المستشفى لبضعة أيام.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى باستثناء أن الملك موجود في مستشفى ريكشوسبيتالت الرئيسي في أوسلو.

وكان من المقرر أن يحضر الملك هارالد حفلًا في أوسلو اليوم الاثنين لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويعد الملك هارالد هو رئيس الدولة الشرفي للنرويج منذ عام 1991، وقد شوهد يستخدم عكازات في السنوات الأخيرة ونُقل إلى المستشفى عدة مرات في الأشهر الماضية.