توريد 58 ألف طن قمح لصوامع القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه تم توريد 57058 طنا و502 كيلو جرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد من الأسبوع قبل الماضى وحتى اليوم لصوامع الغلال بالقليوبية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وأضاف محافظ القليوبية، أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بالتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد ، مؤكدا أن المساحة المزروعة بالقمح على 40841 فدانًا على مستوى المحافظة.