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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العامري فاروق يطالب الجماهير بتكثيف الحضور في مباريات الأهلي المقبلة

صدى البلد

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أن النادي يحتاج لوجود الجماهير فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وأن حضورهم مهم جدًا لنا.

 

وقال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق :" جمهورنا أمر مهم جدًا لنا، ونسعي دائمًا على وجودهم فى جميع المباريات، لأن وجودهم أمر مهم ويساعدنا على الفوز فى كل المباريات.

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وأضاف:"  عدم حضور الجماهير للمباريات أمر غير إيجابي، والأصح حضور الجماهير فى اللقاءات.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على بيراميدز فى مباراة كأس السوبر المصري.

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