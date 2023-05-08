لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أعلن طارق السيد، نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف محمد عبدالشافي نجم الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة.

وأكد السيد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن عبدالشافي مستاء من طول فترة إصابته وقرر أنه حال لم يستعِد عافيته يقرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي

وأضاف طارق السيد أن عبدالشافي قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري في ظل طول فترة إصابته وعدم استعادة مستواه حتى الآن.

وتابع طارق السيد أن اعتزال عبدالشافي سيكون خسارة كبرى للفريق خاصة وأنه أحد نجوم الفريق إضافة لأخلاقه المهذبة.