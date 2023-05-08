تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة شبان مسلمين قنا

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة شبان مسلمين قنا ضمن مباريات دور ال٣٢ لمسابقة كأس مصر.
وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي.. أحمد صبحي
خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ محمود الجزار _ عاصم صلاح
خط الوسط.. أحمد سعيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _ موسي دياوارا
خط الهجوم.. حسام أشرف _ باسم مرسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
محمد أبو جبل _ خالد مصطفي _ سعيدو سيمبوري _ محمد فتحي _ محمود قاعود _ كريم بامبو _ اسحاق يعقوبو _ محمد هلال _ أسامة فيصل