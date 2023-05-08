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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أثار محمد فخري لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حالة من الغضب سادت بين صفوف الجماهير عقب نشره صورة لمشجعي نادي الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة نظيره الترجي التونسي .

صدى البلد يستعرض قصة صورة أثارت غضب جماهير النادي الأهلي تجاه اللاعب الشاب محمد فخري.

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موجة غضب لجماهير الأهلي  

سادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بعد قيام محمد فخري لاعب القلعة الحمراء بصورة لمشجعي الرجاء المغربي فى مدرجات مركب محمد الخامس مبديا اعجابه الشديد بهم.

وعبرت جماهير الأهلي عن سخطها بقيام محمد فخري بهذا الأمر في تعليقات عنيفة عبر السوشيال ميديا.

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لاعب الأهلي يتعرض للتنمر

 شارك الإعلامي هاني حتحوت تغريدة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت:"محمد فخري يخرج عن صمته لأول مرة :" تعرضت للتنمر والسب بأهلي دون أن ألعب".

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لاعب الأهلي يخرج عن صمته

تحدث محمد فخري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا وموقفه قبل مباراة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال فخري في تصريحات إذاعية إن "هذا الأمر يحدث منذ فترة كبيرة منذ وجود المدير الفني السابق للفريق بيتسو موسيماني".

وتابع "الأداء وقت موسيماني خصوصا في فترته الأخيرة لم يكن جيدا، وبعدها جاء سواريش مديرا فنيا للفريق واستمر عدم ثبات المستوى، وكان هناك انتقادات.

وأضاف: "لو انا مستحملتش ده يبقى ملعبش كورة أحسن"، وكنت وقتها أقدر الهجوم وأعلم انه جزء من وظيفتي كلاعب كرة قدم، وكنت أركز فقط في التدريبات".

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة لم يشارك بصفة أساسية وتحديدا منذ مباراة الهلال السوداني حيث أصابني فيروس تسبب في بقائي 20 يوما في البيت وفقدت 8 كيلو من وزني بعدها.

وواصل "في اخر مرة كان يوم ماتش الرجاء وكان هناك صورة لي قبل انطلاق اللقاء، بكون مبسوط ان أهلي شايفين صورة ليا على صفحة النادي الأهلي، لكنهم وجدوا أنفسهم يتعرضون للسباب بدون أي أسباب ، ولو بشارك سيكون الأمر مفهوم".

وأردف فخري "التعليقات كانت شتائم وسب وتنمر وتعليقات خارج كرة القدم، متأكد انهم ليسوا جمهور الأهلي لأن جمهور النادي دائمًا في ضهر لاعبيه".

 

الأهلى محمد فخري الرجاء المغربي دوري ابطال افريقيا الترجي هاني حتحوت

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