أخبار الأهلي.. الفوز على الزمالك والتتويج بـ سوبر اليد الإفريقي.. وصدمة في الترجي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

الأهلي يهزم الزمالك في اليد ويتوج بالسوبر الإفريقي



توج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27–24 ، في البطولة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وصعد الأهلي بشكل رسمي إلى بطولة السوبر جلوب لكرة اليد "بطولة كأس العالم للأندية"، عقب تتويجه بكأس السوبر الأفريقي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14–9، ثم واصل المارد الأحمر تقدمه في الشوط الثاني؛ لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 27–23 ويتوج باللقب.

وشهدت المباراة تألق، عمر خالد الشهير بـ كاستيلو الجناح الأيمن للأهلي الذي أحرز 10 أهداف من الجناح الأيمن أو من الرميات الـ 7 أمتار.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

صدمة بصفوف الترجي قبل ذهاب الأهلي

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي صدمة جديدة، قبل مواجهة النادي الأهلي الجمعة المقبلة بملعب "رادس"، في "ذهاب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "منافس الأهلي، غيابات بصفوف الترجي في لقاء الإفريقي بالدوري التونسي

هاني عمامو، حمدو الهوني، غيلان الشعلالي

محمد أبو زريق، رياض بن عياد، معتز الزدام"

وقررت لجنة الانضباط بـ"كاف" حرمان الترجي التونسي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

عطل ال var في لقاء الأهلي وبيراميدز

رد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على أنباء تعطل تقنية الفيديو (VAR) في مباراة الأهلي وبيراميدز، أول أمس الجمعة، في كأس السوبر المصري بالإمارات.

وتردت أنباء خلال الساعات الماضية حول تعطل تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبيراميدز، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية:" تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بقيادة تحكيم إماراتي، ولم تحدث أي مشاكل".

,أضاف:" للمرة الثانية يثبت التحكيم المصري في إدارة المباريات الكبرى، نسير بخطى ثابتة ولن نتراجع خطوة إلى الخلف.

وتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء.