هيشارك ولا لأ .. مصير غامض لـ الزمالك في السوبر المقبل

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بهدف دون رد أحرزه التونسي على معلول من ركلة جزاء فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

واعتذر نادي الزمالك عن المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي بداعي عدم حسم لجنة الاستئناف فى اتحاد الكرة عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء بعد ايقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وبات نادي الزمالك خارج نطاق مباراة السوبر المصري القادمة وتغريمه نصف مليون جنيه بعد اعتذاره عن خوض اللقاء.

صدى البلد يستعرض قصة مشاركة نادي الزمالك في مباراة السوبر المصري في النسخة الحديثة من عدمه.

انسحاب أم اعتذار فى السوبر المصري

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحاب أو معتذر عن السوبر المصري".



وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تم إقامته مؤخرًا".



وأضاف: "السوبر المصري بشكله الجديد تختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف تضم أربع فرق وقدم تحمل اسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس".

عقوبة الزمالك فى السوبر المصري

أعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي».



الزمالك لن يشارك في السوبر المقبل



وأضاف «عقوبة نادي الزمالك الاعتذار وليس الانسحاب عقب اعتماد لجنة المسابقات، وهى عدم المشاركة فى بطولة السوبر لمرة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه».



وأوضح إيهاب الكومي: أن «البند 67 من لائحة العقوبات، ينص على أن لجنة التظلمات توقف قرار لجنة الانضباط لحين الفصل في العقوبات».



النسخة الجديدة لبطولة كأس السوبر

تشهد النسخة الجديدة لمباراة السوبر المصري مشاركة 4 أندية، وفقا لما كشفه سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة "برزنتيشن سبورتس" الراعية للكرة المصرية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.



وستقام البطولة لمدة أسبوع في أبوظبي، على أن تُلعب 3 مباريات أو 4 بإقامة لقاء لتحديد المركز الثالث.



ومن المقرر أن تتنافس الفرق الأربعة بنظام النصف النهائي (خروج المغلوب)، وفق قرعة يجريها الاتحاد المصري لكرة القدم.



قد يتم الاستعانة ببطلي الدوري والكأس وأصحاب المركز الثاني في كلتا البطولتين، وهو النظام الذي تم تطبيقه في كأس السوبر الإسباني منذ 2019-2020، والذي يقام في السعودية.

رغم ذلك، أكد سيف الوزيري أنه من المحتمل أن تشهد بطولة كأس السوبر المصري مشاركة بطل كأس الرابطة، وهي البطولة التي تم استحداثها بدءا من عام 2022، وهنا قد يشارك بدلا من وصيف الكأس.



وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد من الموسم المقبل 2023-2024، وستقام في الإمارات لمدة 4 أو 5 سنوات، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي للمباراة حتى الآن.



وصرح سيف الوزيري أن هناك فكرة جديدة تتم منافشتها مع مجلس أبوظبي الرياضي، وهي إقامة نسخة أخرى إضافية من كأس السوبر، والأولى تقام في شهر أكتوبر والثانية في ديسمبر أو يناير.

